Figeac aero : Finalisation des transactions au Mexique

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce avoir finalisé les opérations de cession et acquisition relatives au redéploiement de sa production au Mexique, redéploiement qui doit contribuera à l'atteinte par l'équipementier aéronautique des objectifs de son exercice 2024-25.



Il a ainsi achevé cet été l'acquisition des actifs industriels de Kaman Aerospace Group situés dans l'État de Chihuahua, acquisition qui s'accompagne d'un contrat de services pour une période de transition de six mois et d'un contrat de sous-traitance avec Kaman.



Progressivement, ce nouveau site remplacera celui d'Hermosillo, dont la cession à Latécoère est aussi finalisée, et permettra notamment à Figeac de doubler ses capacités de fabrication en tôlerie complexe en Amérique du Nord en phase avec ses ambitions dans la région.



Conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de la structure financière, Jean-Claude Maillard procédera dans les prochains jours à la cession de 892.857 actions existantes de la société à Ace Aéro Partenaires au prix de 5,60 euros par action.



