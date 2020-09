Figeac aero : En baisse, un broker reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Figeac Aéro recule ce mardi de -2,5%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel 'en ligne avec les attentes'.



Le broker confirme au passage son objectif de cours de 4,60 euros.



'Si la faiblesse du T1 se poursuivra sur le T2, la société anticipe un S2 plus favorable porté par une remontée progressive des commandes clients. Le groupe opère actuellement sur des cadences inférieures à celles des donneurs d'ordre avec un lead time de l'ordre de 3 à 4 mois. Pour rappel, nous tablons sur un CA à fin mars 2021 de 267 ME en recul de 40%', commente le broker.



