Figeac aero : Cession d'actifs au Mexique

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir conclu un accord avec Latécoère pour la cession des actifs industriels et fonciers de sa filiale d'Hermosillo au Mexique.



Ce site de production, a initialement été dimensionné pour Latécoère dans le cadre d'un contrat conclu en 2015 portant sur la fourniture de pièces élémentaires en alliages légers et métaux durs, ainsi que de petits sous-ensembles pour les portes du Boeing 787. Ce contrat représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de ce site.



Cet accord s'accompagne de plusieurs conditions suspensives. La signature d'un contrat de services pour Figeac Aéro afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 18 mois et la signature d'un contrat de sous-traitance, limité à 3 ans, avec Latécoère pour la production relative aux autres contrats de Figeac Aéro.



La réalisation de cette opération devrait se concrétiser au plus tard le 30 septembre 2022.



