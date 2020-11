FDJ : Une tendance de fond fermement affirmée

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action FDJ invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Boudée en tout début de semaine, comme l'ensemble du secteurs des jeux et loisirs, et au demeurant des technologies, l'allant pourrait être retrouvé dès maintenant pour FDJ. C'est-à-dire un réalignement cohérent de la dynamique de court terme, et du trend, puissamment haussier, dont la vigueur est représenté graphiquement par la dynamique de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), base de support en phase d'accélération haussière. Le gap très ample du 30 juillet, encore sensible dans son expression aujourd'hui, a lancé une vague acheteuse non encore achevée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action FDJ à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre FDJ au cours de 33.97 € avec un objectif à 39.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 31.790 €.

Le conseil FDJ Positif 33.970 € Objectif : 39.990 € Potentiel : +17.72 % Stop : 31.790 € Résistance(s) : 35.000 / 40.000 / 45.000 Support(s) : 33.200 / 31.070 / 29.450

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime