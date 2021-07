Fdj : Résultat net presque triplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - FDJ (Française des Jeux) publie un résultat net presque triplé (+190,2%) 146 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, et un EBITDA de 261 millions, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 24,1% contre 20,5% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires, qui correspond au produit net des jeux (PNJ) et au produit des activités adjacentes (international, paiement & services et divertissement), s'élève à 1,08 milliard d'euros, en hausse de 27,5%, pour des mises semestrielles de 9,16 milliards.



Pour l'ensemble de 2021, FDJ prévoit des mises de l'ordre de 18,8 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 2,2 milliards, un taux de marge d'EBITDA supérieur ou égal à 22% et un taux de conversion de l'EBITDA en cash-flow libre maintenu à plus de 80%.



