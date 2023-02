Fdj : Résultat net accru de près de 5% en 2022

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) publie au titre de l'année écoulée, un résultat net en augmentation de 4,7% à 308 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA courant en hausse de 13,1% à 590 millions, soit une marge de 24%.



Sur la base de mises en progression de 8,7% à 20,6 milliards, le chiffre d'affaires du groupe de jeux d'argent s'est accru de 9,1% à 2,46 milliards d'euros, dont des hausses de 11% pour la loterie et 1% pour les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence.



FDJ proposera un dividende en hausse de 10% à 1,37 euro par action à l'assemblée générale du 27 avril, et confirme viser pour 2023, un chiffre d'affaires en progression entre +4 et +5% avec un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24%.



