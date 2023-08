Exxon mobil corp : Coopération prolongée avec FuelCell Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - FuelCell Energy et ExxonMobil ont annoncé lundi qu'ils allaient prolonger jusqu'à fin mars 2024 leur coopération dans la capture et le stockage du carbone.



Aux termes de l'accord, les deux groupes vont continuer à collaborer afin de développer une nouvelle technologie visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la capture du carbone.



Au-delà de la poursuite de leurs travaux autour du procédé de pile à combustible à carbonate, FuelCell et ExxonMobil disent aussi vouloir mettre en commun leurs efforts en matière de marketing et de ventes, mais aussi en matière de performances et de réductions des coûts.



Une décision d'investissement finale est attendue d'ici à la fin de l'année.



Des tests ont montré que l'utilisation de piles à combustible pouvait capturer plus efficacement le dioxyde de carbone émis par les centrales électriques à gaz naturel par rapport aux technologies conventionnelles actuelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.