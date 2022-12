Exel industries : Recul d'un tiers du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Exel Industries publie un résultat net en recul à 28,6 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 43,5 millions en 2020-21, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent en baisse à 6,1% du chiffre d'affaires, contre 8,9% des ventes sur l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,4% à 977 millions d'euros, dont une hausse de 4,4% à périmètre et taux de change constants, une politique d'ajustement des prix ayant permis de compenser certaines baisses de volumes liées aux pénuries ou au marché.



Le groupe d'équipement de pulvérisation, d'arrosage et d'arrachage de betteraves proposera à l'assemblée générale du 7 février 2023 la distribution d'un dividende de 1,05 euros par action, correspondant à 25% du résultat net consolidé.



