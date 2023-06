Exel industries : Oddo BHF conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Exel Industries et son objectif de cours de 80E.



L'acquisition par Exel de 81% du capital de la société Devaux, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'outils de jardin et qui affiche un chiffre d'affaires de 12 ME, est bien sûr au coeur de l'analyse d'Oddo BHF.



Cette opération devrait contribuer positivement aux résultats 'probable relution, marges a priori voisines', liste le broker, alors qu'aucune information chiffrée n'a été communiquée sur le montant de la transaction. 'Celui-ci se situe probablement à un niveau inférieur à 10 ME.'



'Le groupe affiche de solides perspectives', poursuit Oddo BHF. 'L'exercice 2022/23 est sécurisé de même qu'une partie de l'exercice2023/24. Pour l'ensemble de l'exercice, nous confirmons notre estimation de 52 ME de ROC.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.