Exel industries : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Exel Industries, avec un objectif de cours abaissé de 72 à 62 euros.



Le bureau d'analyses pointe des résultats 'largement en-deçà des attentes', impactés aussi bien par les pénuries d'approvisionnement que par la baisse des volumes d'activité Jardin.



'Les résultats sont décevants avec un EBITDA de 17,4 ME (vs 31,8 ME) en baisse de 45% et un ROC en repli de 65,5%', poursuit Oddo qui estime la valorisation du groupe comme 'toujours modeste'.



'Pour autant, l'environnement actuel plus incertain impose plus de prudence et notre séquence bénéficiaire est sous revue négative', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.