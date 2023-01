Exel industries : Hausse de 16,1% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 185,1 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2022-2023, en hausse de 16,1 %. Le chiffre d'affaires a été porté principalement par la croissance organique dans les agroéquipements. À périmètre et taux de change constants, le groupe est en progression de 11,8 %.



Le chiffre d'affaires de l'activité Arrachage de betteraves est en hausse de 10,5%. Les ventes du premier trimestre affichent une croissance soutenue, à deux chiffres, dans la continuité du 4ème trimestre 2021-2022.



En revanche l'activité Loisirs est en baisse de 19,3%. Le marché des équipements du jardin est en recul dans les trois principales zones où le Groupe opère (surtout au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, en France et en Italie).



' Nous continuons d'enregistrer un bon niveau de commandes, notamment dans les agroéquipements. La valeur ajoutée apportée par les produits du Groupe a permis d'ajuster les prix de vente dans un environnement de coûts salariaux et d'énergie fortement inflationnistes. ' a déclaré Yves Belegaud, Directeur Général du groupe Exel Industries.



