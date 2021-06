Exel industries : Des résultats semestriels historiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Exel Industries s'inscrit en forte hausse mardi à la Bourse de Paris après l'annonce de résultats semestriels record.



Vers 12h30, l'action du spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie s'adjuge plus de 6%, alors que l'indice du secteur industriel parisien progresse de 0,8%.



Dans un communiqué paru dans la matinée, le groupe a dévoilé un résultat opérationnel (EBITDA) et un bénéfice net à des 'plus haut historiques' pour un premier semestre.



A 31,8 millions d'euros, son Ebitda récurrent publié a presque quadruplé par rapport à l'année 2019-2020, tandis que le résultat net s'est établi à 14,3 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 36,4 millions d'euros un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires atteint de son côté 385,2 millions d'euros, ce qui fait apparaître une croissance organique de 22%.



Si Exel fait état d'un carnet de commandes supérieur à ce qu'il était l'an passé à la même date, le groupe dit rester 'prudent' sur l'extrapolation de sa croissance de premier semestre sur le reste de l'année.



Exel explique que les décalages de facturations opérés du 1er semestre 2019-2020 vers le second semestre, dus à l'effet Covid, rendent sa base de comparaison plus exigeante.



