Exel industries : Délaissé après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Exel Industries lâche 5% après la publication de résultats du premier semestre 2021-22, marqués par un résultat net toujours positif à deux millions d'euros, mais un recul de 45% de l'EBITDA récurrent à 17,4 millions d'euros.



Si son chiffre d'affaires a augmenté de 5,6% à près de 407 millions d'euros, le fournisseur d'équipements de pulvérisation indique avoir pâti d'un environnement économique difficile, avec une inflation record et une forte perturbation des chaînes d'approvisionnement.



Par ailleurs, Exel Industries a décidé de verser une prime exceptionnelle de solidarité et de pouvoir d'achat à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde, une allocation représentant un budget de l'ordre de trois millions d'euros.



