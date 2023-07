Exel industries : Croissance de 16,7% du CA sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Exel Industries s'élève à 310,0 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, en croissance de 13,7 %. Cependant, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en progression de 15,6 %, du fait d'un effet de change défavorable et d'un effet périmètre limité lié à l'intégration du groupe Devaux.



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 16,7% à données publiées à 793 millions d'euros (15,9% à tcpc).



' Les hausses de prix passées sur l'exercice, couplées à une bonne tenue des volumes dans les activités agroéquipements et industrie et à un effet de base favorable, continuent de soutenir la croissance du Groupe ' indique la direction.



