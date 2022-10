Exel industries : CA record pour le 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Exel Industries grimpe de 7% après l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 297,5 millions d'euros pour son quatrième trimestre 2021-22, en hausse de 22,8% dopée par des facteurs externes (périmètre, évolution des taux de change).



À périmètre et taux de change constants, le spécialiste de la pulvérisation a vu son CA progressé de 14%, malgré les difficultés d'approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.



'Cette belle performance commerciale a été réalisée dans un environnement difficile et volatile, alors même que les pénuries ne sont pas résorbées. Cependant, le groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement', note le DG Yves Belegaud.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.