Exel industries : Acquiert 81% du capital du groupe Devaux

(CercleFinance.com) - EXELIndustries annonce aujourd'hui l'acquisition de 81% du capital du groupe familial français Devaux, spécialisé dans la fabrication et la commercialisationd'outils de jardin.



Avecun chiffre d'affaires d'environ12 millions d'eurosen 2022, le groupe Devaux emploie une cinquantaine de salariés.Cette transaction permet àEXEL Industriesd'accélérer son développement sur le marché des équipements de jardin grand public.



Déjà présent dans les équipements de jardin avec ses marques historiques Hozelock, G.F., Berthoud et Tricoflex, EXEL Industries renforce ainsi son activité Loisirs en proposant une nouvelle gamme de produits, cette fois-ci dans l'outillage à main.



Marc Ballu, directeur général en charge de l'activité Jardin chez EXELIndustries a précisé: 'Nous sommes ravis d'accueillir le groupe Devaux au sein de l'activité Jardin. Jean-Luc Devaux, en sera le directeur général.'



Jean-Luc Devaux, a ajouté: Cette transaction se révélera hautement vertueuse pour notre société, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance.'



