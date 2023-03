Eutelsat communic. : Sélectionné par StarGroup au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelstat Communications annonce que StarGroup, fournisseur de services de télécommunications et de divertissement au Mexique, l'a de nouveau sélectionné pour StarTV, son service de télévision payante en réception directe (DTH).



Assurant ses services depuis 2016 grâce aux ressources d'Eutelsat, StarTV pourra ainsi continuer de bénéficier de la couverture du territoire mexicain depuis la position orbitale 117° Ouest.



S'associant à Eutelsat, StarTV a fait le choix du satellite pour offrir un service à travers tout le pays. Cinq ans plus tard, l'audience de la plateforme aura été multipliée par huit, comptabilisant 250 000 abonnés en 2020.



Jose Aguirre, directeur général de StarTV, a déclaré: ' Outre son activité d'opérateur de satellites, Eutelsat nous a accompagnés dans la conception de services qui enrichissent notre catalogue de programmes de divertissement et rendent l'expérience de nos clients encore plus attractive. '



José Ignacio González-Núñez, directeur de la branche Vidéo d'Eutelsat Americas, a ajouté : ' Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de notre pôle phare de télédiffusion à 117° Ouest pour étoffer le portefeuille de services de télévision payante au Mexique et au-delà. '



