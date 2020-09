Eutelsat communic. : Renouvellement du contrat avec Sky Italia

(CercleFinance.com) - Eutelsat et Sky Italia annoncent un accord portant sur le renouvellement des ressources en orbite à la position Hotbird d'Eutelsat, permettant à Sky Italia de poursuivre la diffusion de ses programmes premium auprès d'environ cinq millions de foyers.



Ce contrat pluriannuel représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450 millions d'euros et garantit des revenus annuels globalement stables pour Eutelsat à moyen terme. Par ailleurs il comporte diverses options d'extension futures.



La flotte de satellites Hotbird sera optimisée grâce à l'entrée en service de deux satellites de dernière génération, qui seront lancés en 2021 en remplacement des satellites opérés actuellement à 13° Est, pôle de référence d'Eutelsat pour la télédiffusion.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUTELSAT COMMUNIC. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok