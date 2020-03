Eutelsat communic. : Va fournir internet dans les écoles du Congo

(CercleFinance.com) - Eutelsat va connecter à internet plusieurs milliers d'écoles en République Démocratique du Congo, dans le cadre du projet Schoolap.



Les écoles bénéficieront ainsi d'une connexion internet Haut Débit.

' La première phase du projet vise à connecter 3,600 écoles privées dans les 12 prochains avec la capacité satellitaire de Konnect Africa, filiale d' Eutelsat. Le projet pourra, dans un second temps, être étendu à plusieurs dizaines de milliers d'écoles supplémentaires ' indique le groupe.



' Eutelsat Konnect permettra de fournir des débits pouvant atteindre 100 Mbps et assurera notamment la couverture totale ou partielle de 40 pays d'Afrique ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUTELSAT COMMUNIC. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok