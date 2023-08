Eutelsat communic. : Partenariat pour un nouveau satellite en Asie

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la signature d'un accord de partenariat avec Space Tech Innovation Limited (STI), filiale de Thaicom, pour l'exploitation d'un nouveau satellite devant être localisé à la position orbitale 119,5° Est en couverture de l'Asie.



Ce nouveau partenariat permettra à Eutelsat d'élargir son offre de services à travers le continent asiatique. L'opérateur français s'est en effet engagé à louer et exploiter la moitié de la capacité du nouveau satellite sur la durée de vie de ce dernier.



Ce satellite géostationnaire de pointe, doté d'une technologie innovante définie par logiciel et entièrement compatible avec la technologie multi-orbite GEO / LEO proposée par Eutelsat et OneWeb, sera commandé par STI. Sa livraison est prévue courant 2027.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel