Eutelsat communic. : Lancement réussi du satellite Eutelsat 10B

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mercredi qu'il avait lancé avec succès son satellite de télécommunications Eutelsat 10B, qui fournira des services de connectivité pour les secteurs de l'aviation et du transport maritime.



Ce satellite de nouvelle génération, fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial de Cape Canaveral, en Floride.



D'une capacité supérieure à celle de son ainé Eutelsat 10A, également conçu par Thales Alenia Space et lancé en 2009, l'appareil est équipé d'un processeur digital de cinquième génération intégré au coeur de sa charge utile.



Le satellite, qui affiche une durée de vie nominale supérieure à 15 ans, fournira des services de connectivité à très haut débit destinés aux secteurs aérien et maritime à travers l'Europe, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Afrique, au-dessus de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien.



