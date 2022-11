Eutelsat communic. : Dividende et nominations approuvés en AG

(CercleFinance.com) - Eutelsat indique que son assemblée générale des actionnaires, réunie le 10 novembre, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, notamment le dividende de 0,93 euro par action au titre de 2021-22, sans changement par rapport à l'exercice précédent.



Le paiement du dividende aura lieu le 16 décembre, avec la possibilité, pour les actionnaires qui en feront le choix, de recevoir ce dividende sous la forme d'actions nouvellement émises au prix d'émission de 7,27 euros.



L'AG a aussi ratifié les nominations d'Eva Berneke et Fleur Pellerin comme administratrices, ainsi que de CMA-CGM (représenté par Michel Sirat) et Bpifrance Participations (représenté par Samuel Dalens) en qualité d'administrateurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

