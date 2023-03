Eutelsat communic. : A signé un accord de capacité avec Intelsat

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a signé avec Intelsat un accord de capacité multi-orbites destiné à renforcer les solutions de connectivité en Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, en y associant les services de OneWeb.



D'une durée de 7 ans, ce nouveau contrat de capacité qui représente plusieurs millions d'euros et prévoit un déploiement progressif des ressources en 2023, porte sur les satellites HTS (haut débit) d'Eutelsat opérant en bande Ku, notamment le satellite EUTELSAT 10B lancé récemment, ainsi que sur la flotte de OneWeb.



Le nouveau contrat associe la solution LEO (orbite basse) de OneWeb à un éventail plus large d'actifs GEO (orbite géostationnaire) HTS d'Eutelsat (EUTELSAT 172B, le prochain satellite EUTELSAT 10B et le futur Flexsat).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel