Europlasma : Europlasma renoue avec un client historique en Suisse

(BFM Bourse) - La filiale Inertam a conclu un nouveau contrat-cadre pour traiter au moins 500 tonnes de déchets amiantés par an avec un spécialiste suisse du traitement des déchets.

Nouveau rebond pour Europlasma, ce spécialiste du traitement des déchets dangereux et de la revalorisation des matières premières dont le cours reste soumis à forte volatilité (étant donné la structure de son capital et la faiblesse du nominal). Vendredi vers 09h40, son cours de Bourse grimpe de 10,54% à 0,043 euro, après avoir accéléré jusqu'à plus de 30% dans les premiers échanges, à l'annonce de la signature d'un contrat-cadre de trois ans avec "un acteur majeur" suisse.

Via sa filiale dédiée Inertam, Europlasma a conclu un accord pour traiter au minimum 500 tonnes de déchets amiantés par an à partir de 2023, à un prix non divulgué. Les déchets produits en Suisse seront acheminés jusqu'au site de Morcenx, où Europlasma utilise un procédé unique au monde de vitrification par torche à plasma pour rendre définitivement inertes les déchets amiantés. La législation européenne ne permet l'exportation de déchets dangereux uniquement s’il existe une solution de destruction définitive sur le territoire d’accueil, une barrière à l'entrée favorable au groupe français.

En retour, Inertam accorde l’exclusivité au partenaire pour l’exécution des prestations de traitement de déchets amiantés en provenance de la Suisse. Le contrat est établi pour une durée de trios ans tacitement renouvelable dans la limite de cinq années supplémentaires.

Europlasma souligne que le partenaire en question est un acteur majeur des déchets dangereux en Suisse, qui était un client historique et avec qui les relations ont été renouées après la modernisation et la réouverture du site landais d'Inertam.

Malgré son interdiction en Suisse depuis 1990, l’amiante reste encore très présent dans les constructions (selon le réseau suisse du repérage de l’amiante Diagamiante, 80% des 82.000 bâtiments que compte Genève en contiennent encore).

"Nous sommes très heureux de la signature de cet accord qui confirme la montée en puissance commerciale d’Europlasma dont la dynamique devrait se poursuivre au cours des prochains mois. L’attractivité de nos solutions de destruction des déchets dangereux nous positionne plus que jamais comme l’interlocuteur privilégié des acteurs qui souhaitent notamment éradiquer totalement les déchets nocifs d’amiante, en lieu et place du procédé archaïque d’enfouissement", a souligné Olivier Pla, directeur du développement d'Europlasma.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse