Europlasma : L'Assemblée nationale fait appel à Europlasma pour son désamiantage

(BFM Bourse) - À quelques jours du regroupement des actions qui multipliera mécaniquement le cours d'Europlasma, le spécialiste de la vitrification des déchets amiantés annonce avoir reçu une commande de l'Assemblée nationale et s'attend à "d'autres beaux contrats".

À l'annonce d'une nouvelle commande qui, selon Europlasma, augure d'une dynamique commerciale favorable dans les prochains mois alors que le groupe vient de relancer son site de Morcenx, le cours de Bourse connaît une animation renouvelée. L'action prend cinq centièmes de centime d'euro (+38,5%) à 0,0018 euros - ce qui constitue un plus haut niveau depuis trois semaines.

Rappelons que le cours d'Europlasma devrait repasser la semaine prochaine à un niveau nominal un peu moins minuscule... Un regroupement d'actions, selon une parité de 2.000 pour 1, s'effectuera le 7 juillet (le code ISIN sera FR0013514114 et non plus FR0000044810). L'opération ne demande aucune démarche de la part des actionnaires, qui se retrouveront automatiquement avec 2.000 fois moins d'actions sur leur compte, mais chacune d'une valeur 2.000 fois supérieure. À titre indicatif, si le regroupement avait lieu à cet instant, Eurplasma s'afficherait à 3,60 euros. Précisons qu'il leur reviendra tout de même d'ici au 6 juillet d'acheter -ou vendre- sur le marché la fraction des titres, appelés "rompus", ne correspondant pas à un multiple de 2000 (faute de quoi, les actions nouvelles correspondant à des droits formant rompus et n'ayant donc pu être attribuées seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits le 10 août 2020).

Redémarrage de l'usine Inertam

L'accélération du titre vendredi suit l'annonce d'une commande de traitement définitif de l'amiante de la part de l'Assemblée nationale, quelques jours seulement après que le groupe a enclenché le 1er juillet le protocole de redémarrage de l'usine Inertam, par une mise en chauffe d'une dizaine de jours. Une fois à température, l'installation recommencera à traiter les déchets d'amiante avec un objectif de 2.400 tonnes sur le second semestre 2020.

Après avoir auditionné Europlasma dès 2005 dans le cadre de la gestion de l'amiante résiduel afin de déterminer la meilleure solution de traitement, l'Assemblée nationale a fait le choix de la vitrification, seule alternative réglementaire à l'enfouissement. C'est Europlasma qui a ainsi été sélectionné en 2008 pour le traitement définitif issu des chantiers de rénovation de l'institution.

Le site Inertam va par conséquent traiter les déchets en provenance des chantiers de désamiantage des bâtiments appartenant à l'Assemblée nationale (qui possède l'hôtel de Lassay, mitoyen du Palais Bourbon, l'hôtel de Broglie, etc.).

Un stock de déchets amiantés qui s'accumule

"Cette dynamique commerciale, qui témoigne de l'attractivité des solutions écologiques basées sur la technologie plasma, devrait se poursuivre au cours des prochains mois", assure Europlasma dans un communiqué.

"C'est une grande fierté de voir une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale être l'une des premières à nous renouveler sa confiance sitôt l'annonce faite d'une remise en service de notre site de traitement de l'amiante. C'est la preuve de l'expertise de nos équipes et de l'unicité de notre offre. Ceci présage d'autres beaux contrats à venir", s'est félicité Olivier Pla, DG adjoint du groupe.

Etant donné les nombreuses difficultés techniques rencontrées dès les campagnes d'essai du site en 2014, Europlasma se doit aussi de résorber le stock de déchets amiantés accumulés au cours des dernières années, évalué l'été dernier à 9.200 tonnes.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROPLASMA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok