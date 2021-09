Europcar mobility : Projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America Europe DAC (succursale en France) et BNP Paribas, agissant pour le compte de Green Mobility Holding, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les actions Europcar Mobility Group, projet qui a été annoncé le 28 juillet.



Green Mobility Holding s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,50 euro la totalité des actions existantes, à l'exception des 8.598.928 actions autodétenues par Europcar, soit au total 5.007.041.153 actions représentant 99,83% du capital.



L'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de 10 jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'offre ou de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre réouverte et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



