Europcar mobility : L'OPA démarre ce vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Europcar Mobility Group, déposée par Bank of America Europe DAC (succursale en France) et BNP Paribas pour le compte de Green Mobility Holding, sera ouverte le 26 novembre.



Sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne (condition suspensive stipulée par l'initiateur).



Pour rappel, Green Mobility Holding s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,50 euro la totalité des actions existantes, à l'exception des actions auto-détenues, soit au total 5.007.087.758 actions représentant 99,83% du capital d'Europcar.



