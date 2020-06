Europcar mobility : Bientôt exclu du SBF120

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe de location de véhicules Europcar Mobility sera exclu, ainsi que Verallia et Quadient, du SBF120 le 22 juin prochain, par décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris à l'issue de sa révision trimestrielle.



Ces trois valeurs seront remplacées par Albioma, Neoen et Robertet au sein de l'indice. Par ailleurs, le conseil scientifique a décidé de l'inclusion de Teleperformance comme nouvelle composante du CAC40, prenant la place de Sodexo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROPCAR MOBILITY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok