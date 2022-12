Euronext : Vente de MTS Markets International finalisée

(CercleFinance.com) - Euronext annonce que MTS SpA, sa plateforme européenne de négociation d'obligations, a finalisé la vente de sa filiale américaine MTS Markets International (MMI) à Tradition America Holdings, une filiale de Compagnie Financière Tradition.



MMI opère MTS BondsPro, un système de négociation de crédit électronique qui fonctionne sur une technologie indépendante et offre un accès à la liquidité et à l'exécution en temps réel sur son carnet d'ordres anonyme et global.



Elle a rejoint Euronext en 2021 dans le cadre de l'acquisition de Borsa Italiana, en tant que filiale à 100% de MTS SpA. Sa revente a été mise en oeuvre suite à la décision par le groupe de Bourses paneuropéen de se désinvestir des actifs jugés non stratégiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel