Euronext : Vente d'Oslo Market Solutions finalisée

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir finalisé la vente d'Oslo Market Solutions (OMS) à Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de marchés financiers, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités non stratégiques.



OMS fournit des solutions de données de marché en ligne, de relations investisseurs, de portefeuille et de trading dans la région nordique. Acquis en 2019 dans le cadre du rachat d'Oslo Bors VPS, il a généré environ 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.



Sur la base des résultats 2020 d'Euronext, la cession d'OMS représenterait une amélioration d'environ 0,2 point de la marge d'EBITDA du groupe de Bourses paneuropéen. Cela se traduira en 2021 par une réduction des coûts supplémentaires.



