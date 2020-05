Euronext : Va cesser ses activités de RIE au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui son intention de cesser ses activités de Recognised Investment Exchange (RIE) au Royaume-Uni d'ici le 30 juin 2020.



L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une demande de la FCA de révoquer sa licence pour des opérations de réglementation sur le marché britannique.



' Le bureau d'Euronext à Londres ne sera pas impacté par la fermeture du marché réglementé par la licence actuelle. Suite aux acquisitions d'Euronext FX, de Commcise et, plus récemment, de Nord Pool, Euronext a récemment augmenté son effectif de 30 à 55 à Londres ' indique la direction.



' Euronext reste attachée à sa présence au Royaume-Uni et dans l'un des plus grands centres financiers du monde, la City de Londres '.



