Euronext : Un nouveau studio à Francfort pour Company Webcast

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi l'ouverture à Francfort d'un nouveau studio pour Company Webcast, sa plateforme de retransmission en ligne proposant des événements en ligne de haute qualité.



Il s'agit du huitième studio de cette filiale, qui permet l'organisation de webcasts et des webinaires ainsi que leur diffusion en direct, désormais présente dans cinq pays.



Situé au coeur de la ville de Francfort, dans le quartier de la Bockenheimer Landstrasse, le studio est équipé des dernières technologies, notamment d'un écran vert, de caméras HD, d'un système de sonorisation et d'éclairage professionnel.



La plateforme Company Webcast est elle-même une filiale d'Euronext Corporate Services, la division d'Euronext spécialisée dans les services de conseil dans les domaines de la gouvernance (iBabs), de la conformité (InsiderLog), et des relations investisseurs (Advisory and IR Solutions).



