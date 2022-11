Euronext : UBS maintient l'achat, objectif 94 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur le titre Euronext, affichant un objectif inchangé de 94 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 35%.



Dans une note de recherche, le broker fait remarquer que la valorisation boursière actuelle de l'opérateur boursier paneuropéen intègre le scénario d'une chute des volumes digne de la crise financière de 2008, un scénario qui lui semble hautement improbable à ce stade.



Cette valorisation boursière déprimée, conjuguée à la perspective de prochains catalyseurs favorables, à commencer par les prochains résultats annuels, conduisent le courtier à percevoir un profil risque/rendement favorable sur la valeur.



