Euronext : Succès d'une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire senior à trois tranches représentant un montant total de 1,8 milliard d'euros, obligations qui seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin à partir du 17 mai.



Le carnet de commandes final a atteint un montant d'environ cinq milliards, soit un ratio de sursouscription de plus de 2,7 fois, 'illustrant la forte confiance des investisseurs dans les ambitions de croissance, la stratégie et le solide profil de crédit d'Euronext'.



L'offre permettra à Euronext d'étendre son profil de maturité et de diversifier davantage sa base d'investisseurs en dette. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer en partie l'acquisition de Borsa Italiana, finalisé le 29 avril.



