Euronext : Stéphane Boujnah reconduit comme DG pour 4 ans

(CercleFinance.com) - Euronext fait savoir que Stéphane Boujnah a été reconduit dans ses fonctions de Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext avec un nouveau mandat de quatre ans.



Le renouvellement du mandat de Stéphane Boujnah en tant que membre du directoire a également été approuvé au terme de l'assemblée générale annuelle, précise Euronext.



La résolution a été approuvée par 98,21 % des suffrages exprimés, démontrant le soutien et la confiance solides des actionnaires d'Euronext.



Pour rappel, Stéphane Boujnah a rejoint Euronext en novembre 2015 en tant que Directeur Général et Président du Directoire.



'Depuis, il a considérablement accru la performance opérationnelle et la diversification du Groupe. Il a réalisé une stratégie d'expansion ambitieuse pour faire d'Euronext la première infrastructure de marché en Europe', précise le communiqué de la société.



