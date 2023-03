Euronext : Retrait de l'offre indicative sur Allfunds

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir informé le conseil d'administration d'Allfunds du retrait de son offre indicative d'acquisition de 100% du capital social de cette plateforme digitale qui réunit gestionnaires de fonds et distributeurs.



Cette annonce fait suite à celle du 22 février, lorsque le groupe de Bourses a confirmé avoir remis au conseil d'administration d'Allfunds une offre indicative et déclaré mener des discussions 'actives' avec le principal actionnaire de cette société.



Euronext rappelait toutefois que son offre restait conditionnée à la conclusion d'un accord avec les autres actionnaires d'Allfunds, et qu'il n'existait 'aucune certitude sur le fait qu'une offre ferme sera présentée'.



