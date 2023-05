Euronext : Résultat net ajusté de 147,1 au 1er trimestre 2023

(CercleFinance.com) - Euronext a réalisé un chiffre d'affaires de 372,3 millions d'euros au premier trimestre 2023, en baisse de -5,9% par rapport au premier trimestre 2022.



'Cette baisse est principalement liée à une base de comparaison élevée pour les transactions sur actions et les effets de change' indique le groupe.



L'EBITDA ajusté pour le trimestre s'élève à 218,5 millions d'euros, en baisse de -13,3 % par rapport au premier trimestre 2022. Cela représente une marge d'EBITDA ajusté de 58,7%, en baisse de -5,0 points par rapport au 1er trimestre 2022.



Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 200,9 millions d'euros, soit une baisse de -14,0% par rapport au 1er trimestre 2022.



Le résultat net ajusté ressort à 147,1 millions d'euros (-10,6%) et le bénéfice par action ajusté s'élève à 1,38 E (-10,7 %).



