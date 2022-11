Euronext : Recul de 5,5% du bénéfice net ajusté trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext publie un bénéfice net ajusté de 129.5 ME au titre du 3e trimestre 2022, en recul de 5,5% par rapport au 3e trimestre 2021. Le BPA ajusté ressort ainsi à 1,21 euro, en recul de 3,2%.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté recule de 5,2% en comparable, à 199,9 ME.



Le chiffre d'affaires s'établit à 301,4 ME, en recul de 14% (ou -0,8% en données comparables).



'Euronext a confirmé ce trimestre sa position de principale plate-forme de négociation en Europe, offrant aux acteurs du marché la meilleure qualité et la plus grande profondeur de marché. Combiné à une discipline continue en matière de coûts, conformément à nos prévisions de coûts pour 2022, cela a conduit à un EBITDA ajusté et à un résultat net ajusté solides', estime Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire.





