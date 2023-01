Euronext : Plan d'expansion d'Euronext Clearing confirmé

(CercleFinance.com) - Comme annoncé le 3 novembre, Euronext confirme la première phase de l'expansion d'Euronext Clearing, visant à positionner ce dernier comme sa chambre de compensation de choix pour ses marchés actions au comptant d'ici la fin du dernier trimestre 2023.



Euronext a aussi l'intention de faire migrer ses marchés de dérivés financiers cotés et de matières premières de ses places d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo et Paris de LCH SA vers Euronext Clearing d'ici le troisième trimestre 2024.



Cette migration constituera l'étape finale de l'expansion européenne d'Euronext Clearing dans le cadre du plan stratégique 'Growth for Impact 2024', et devrait générer l'objectif de synergies en rythme annualisé annoncé pour 2024.



