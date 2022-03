Euronext : Partenariat stratégique avec l'italien Spafid

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé hier soir avoir conclu un partenariat stratégique avec l'italien Spafid, par le biais duquel l'opérateur boursier fera l'acquisition de certaines activités de la filiale fiduciaire du groupe Mediobanca.



Les activités rachetées par Euronext Securities Milan concernent les métiers liés à l'organisation logistique des assemblées générales pour le compte des émetteurs italiens, à la gestion des votes par procuration et à la tenue du registre des actionnaires.



Dans son communiqué, Euronext rappelle qu'il propose déjà des services similaires au Danemark et en Norvège.



Plus globalement, l'accord de coopération signé entre Euronext Securities Milan et Spafid vise à soutenir le développement respectif de leurs activités de coeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel