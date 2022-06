Euronext : Objectifs de réduction des émissions de GES fixés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir défini ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), sur la base du cadre fourni par l'initiative Science Based Targets (SBTi), objectifs qui soutiennent son engagement 'Fit for 1.5°'.



D'ici 2030, Euronext réduira ses émissions de GES des Scopes 1 et 2 de 70% par rapport à 2020 et celles du Scope 3 d'au moins 46,2% par rapport à 2019. Il s'attend à obtenir la validation des objectifs par le SBTi d'ici fin 2022.



'Ces objectifs seront atteints sans aucun achat de crédit de compensation, mais via la transformation des opérations d'Euronext', précise Stéphane Boujnah, CEO et président du directoire du groupe de Bourses paneuropéen.



Par ailleurs, d'ici 2027, les fournisseurs d'Euronext, représentant 67% des émissions de GES d'Euronext provenant des biens et services achetés, devront fixer des objectifs scientifiques sur leurs émissions de Scopes 1 et 2.



