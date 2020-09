Euronext : Nomination d'une nouvelle Directrice de la com

(CercleFinance.com) - Le groupe Euronext annonce ce lundi qu'Aurélie Cohen est nommée Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs, avec effet immédiat.



'Aurélie dirigera toutes les communications internes, externes et financières du Groupe afin de renforcer la marque et le positionnement d'Euronext en tant que principale infrastructure de marché paneuropéenne, reliant les économies locales aux marchés de capitaux mondiaux, avec l'innovation et la croissance durable comme piliers clés', précise Euronext.



Elle continuera à rapporter à Giorgio Modica, directeur financier du groupe.



