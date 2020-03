Euronext : Nomination d'un COO

(CercleFinance.com) - Euronext annonce la nomination de Georges Lauchard comme Chief Operating Officer (COO) et membre du conseil de direction, nomination soumise à l'ensemble des approbations usuelles et qui prend effet ce 17 mars.



'Georges Lauchard supervisera la stratégie, les politiques et la mise en oeuvre opérationnelles, en soutien à l'ambition d'Euronext de devenir l'infrastructure de marché dominante en Europe', explique le groupe de Bourses paneuropéen.



Ayant travaillé sur les marchés de capitaux au cours de sa carrière internationale, il était COO/CFO de l'équipe technologique de la banque de financement et d'investissement de JP Morgan depuis février 2018.



