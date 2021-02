Euronext : Nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Euronext confirme que Piero Novelli a été nommé par le conseil de surveillance en tant que membre indépendant du conseil de surveillance, dans l'optique de devenir le prochain président du groupe de Bourses paneuropéen.



Piero Novelli démissionnera de tous ses postes de direction avant de devenir président. Sa nomination reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et des actionnaires d'Euronext.



Coprésident de la banque d'investissement d'UBS et membre du directoire du groupe UBS depuis octobre 2018, Piero Novelli a réalisé en tout une carrière de 27 ans dans le secteur de la banque d'investissement.



