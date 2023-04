Euronext : Morgan Stanley reprend à 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a repris jeudi la couverture du titre Euronext avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 93,5 euros.



Dans une étude consacrée aux opérateurs boursiers européens, l'analyste reconnaît que la valorisation du titre peut sembler attrayante, mais estime que sa nature cyclique est susceptible de limiter son potentiel de revalorisation dans l'immédiat.



Morgan Stanley s'attend en effet à ce que les incertitudes économiques conduisent les émetteurs à reporter leurs projets, un élément de nature à pénaliser le groupe, très dépendant des marchés au comptant et des introductions en Bourse.



Quant à l'intégration de Borsa Italiana, elle semble bien avancer, poursuit l'analyste, qui considère toutefois que les synergies de l'opération sont déjà bien intégrées dans les cours.



Pour ce qui concerne d'éventuelles acquisitions relutives, le professionnel reconnaît qu'elles ont le potentiel de soutenir la valeur, mais souligne que la récente actualité financière semble avoir échaudé l'enthousiasme des investisseurs vis-à-vis des opérations jugées par trop risquées.



