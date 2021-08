Euronext : Méthodologie ajustée pour l'indice de Lisbonne

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi soir le changement du nom de l'indice national de référence portugais de 'PSI 20' à 'PSI', avec une méthodologie ajustée 'afin d'améliorer la liquidité et l'efficacité de l'indice et de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs'.



Ainsi, une taille minimale pour que les entreprises entrent dans l'indice lors des révisions trimestrielles et annuelles (capitalisation boursière flottante de 100 millions d'euros) sera déterminée et l'exigence d'un nombre minimum de composants sera supprimée.



Ces modifications, qui entreront en vigueur à partir de mars 2022, 'résultent d'un vaste processus de consultation publique qui était ouvert aux parties prenantes, y compris les utilisateurs portugais et internationaux de l'indice', précise le groupe de Bourses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel