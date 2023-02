Euronext : Lancement de l'indice BEL ESG

(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement de l'indice BEL ESG, un nouvel indice identifiant et reproduisant les sociétés composantes des indices BEL20 et BEL Mid qui ont démontré les meilleures pratiques en matière d'ESG (environnement, social et gouvernance).



Conçu pour faciliter l'adoption de solutions d'investissement ESG par les investisseurs, cet indice constitue la cinquième variante pour les indices nationaux, après le CAC40 ESG (France), le MIB ESG (Italie), l'AEX ESG (Pays-Bas) et l'OBX ESG (Norvège).



Euronext s'est associé à Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de notations et de données ESG, pour lui fournir l'évaluation ESG des entreprises pour la composition de l'indice.



