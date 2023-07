Euronext : Lancement de deux nouveaux indices SBT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement de deux nouveaux indices SBT, l'Euronext Europe SBT 1.5° et l'Euronext Eurozone SBT 1.5°, pour 'répondre à la demande grandissante des investisseurs et des marchés pour des outils d'investissement durable'.



Parmi les entreprises figurant dans l'Europe 500 et l'Eurozone 300 respectivement, ces deux indices n'investiront que dans celles ayant des objectifs de réduction d'émissions jugés par la Science Based Targets initiative (SBTi) en ligne avec l'objectif de 1.5° de l'accord de Paris.



Ces nouveaux indices d'Euronext 'conçus pour faciliter l'adoption d'approches d'investissement ESG' viennent s'ajouter au lancements réussis du CAC SBT 1.5° en janvier, ainsi que des indices CAC 40 ESG, MIB ESG, AEX ESG, OBX ESG et BEL ESG.



