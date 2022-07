Euronext : Hausse de 6% du résultat net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Euronext publie au titre du deuxième trimestre 2022 un bénéfice net ajusté en croissance de 6,4% à 143,2 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA en retrait de 0,9 point à 59,2% pour des revenus en progression de 14% à 374,7 millions (+2,4% en comparable).



Le groupe de Bourses explique que cette croissance du chiffre d'affaires a été tirée par la croissance des activités non liées aux volumes, qui ont représenté 59% du total, ainsi que par les activités de trading, dans un environnement de marché volatile.



'Nous avons réalisé 24,1 millions d'euros de synergies en rythme annuel cumulées en lien avec l'acquisition de Borsa Italiana, 14 mois après la finalisation de la transaction', souligne en outre le directeur général et président du directoire Stéphane Boujnah.



