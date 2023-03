Euronext : Entrée dans l'indice CAC SBT 1.5°

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext fait part de son entrée dans l'indice CAC SBT 1.5°, lancé en début d'année, et qui comprend uniquement les entreprises du SBF 120 qui ont des objectifs de réduction d'émissions approuvés conformes à l'objectif de 1,5° de l'Accord de Paris.



En février, le groupe de Bourses paneuropéen a annoncé la validation par l'initiative Science-Based Targets (SBTi) de ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, dont celle de 73,5% sur les scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2020.



'L'inclusion d'Euronext dans le CAC SBT 1.5° aujourd'hui démontre une fois de plus notre engagement à agir pour le climat , avec des objectifs clairs et mesurables', commente le CEO Stéphane Boujnah.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.